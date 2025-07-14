Лукашенко предложил Беглову забрать лазурные автобусы на техобслуживание

«Мы будем стараться так, чтобы даже те, кто в этом очень заинтересован, не “пиарились” на том, что где-то есть какая-то неисправность у нашей техники, — заявил Лукашенко. — Я говорил вам, в чем причина: здесь не только конкуренция, здесь еще и обслуживание».