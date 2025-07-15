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Нацбанк повысил курс доллара и курс евро на 15 июля

Нацбанк Беларуси увеличил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 15 июля, вторник.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком изменены валютные курсы на 15 июля 2025 года, вторник. В частности, курс евро, курс доллара и курс российского рубля выросли в продолжение рабочей недели.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На вторник, 15 июля, Национальный банк установил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9423 белорусского рубля, 1 евро — 3,4401 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7403 белорусского рубля.

В сравнении со значениями курсов валют, которые были установлены на понедельник, 14 июля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля выросли во вторник, 15 июля. Заметнее других увеличился курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара вырос на 0,0121 белрубля, курс евро увеличился на 0,0148 белрубля, курс российского рубля поднялся на 0,0001 белрубля.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко спросит с правительства за «шалости» с ценами в Беларуси.

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