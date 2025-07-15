Хабаровчане поддержали выплату 450 тысяч молодым родителям

Чаще всего «за» выступают жители старше 45 лет — таких 71%. В возрастной группе до 35 лет с инициативой согласны 58% респондентов. Среди родителей уровень поддержки выше: 69% считают выплату нужной. Среди бездетных — 56%. Многие считают, что одной выплаты мало, особенно с учетом цен на жилье и расходов на детей.