Хабаровчане поддержали выплату 450 тысяч молодым родителям

В Госдуме обсуждают идею — выплачивать 450 тысяч рублей на погашение ипотеки семьям, где родился второй ребенок. Большинство жителей Хабаровского края идею поддержали, но высказали сомнения в ее реальной пользе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На федеральном уровне рассматривают законопроект о поддержке молодых семей. Предлагается выплачивать 450 тысяч рублей тем, у кого появился второй ребенок, а возраст родителей не превышает 26 лет. Деньги можно будет направить на погашение ипотеки.
Опрос среди хабаровчан показал: 62% респондентов поддерживают инициативу. 13% выступили против. Остальные либо не определились, либо считают, что мера нуждается в доработке.
Даже среди сторонников идеи встречаются скептические оценки. Люди пишут: «Сумма небольшая, нужно в разы больше», или: «Почему ограничение в 26 лет, если молодыми сейчас считают до 45?».
Чаще всего «за» выступают жители старше 45 лет — таких 71%. В возрастной группе до 35 лет с инициативой согласны 58% респондентов. Среди родителей уровень поддержки выше: 69% считают выплату нужной. Среди бездетных — 56%. Многие считают, что одной выплаты мало, особенно с учетом цен на жилье и расходов на детей.