Россиянам предрекли скорое обрушение цен на популярные продукты

«Полагаю, что в августе 2025 года мы увидим снижение цен на картофель — в 1,5−2 раза, лук, морковь и капусту — на 30−40%, свеклу — на 15−20%. Также заметно подешевеют томаты, огурцы, зелень, яблоки, груши, сливы, а арбузы и дыни могут упасть в цене вдвое благодаря поступлению продукции от разных производителей. Это сезонный фактор, который особенно заметен в последние недели лета», — рассказал Балынин агентству «Прайм».