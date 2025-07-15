В первом полугодии 2025 года в Приморье ввели в эксплуатацию 672,8 тысячи квадратов жилья

В Приморье по итогам первого полугодия 2025 года ввели в эксплуатацию 672,8 тысячи квадратных метров жилья при плановом показателе в 380 тысяч. Таким образом план оказался перевыполнен на 77%.
По информации министерства архитектуры и градостроительной политики Приморья, несмотря на перевыполненный план, показатели уменьшились на 13% по сравнению с прошлым годом. Однако динамика улучшений есть: если в первом квартале отставание составляло 70%, то на данный момент показатель снизился до 57%.
«Плановый показатель ввода жилья в эксплуатацию на 2025 год составляет 1304 тысячи квадратных метров, в том числе 661 тысяча квадратных метров в многоквартирных домах и 643 тысячи квадратных метров в индивидуальных жилых домах. План ввода по многоквартирным домам сегодня реализован на 43%, по индивидуальному жилищному строительству план ввода обеспечен на 61%. Мы контролируем показатели ввода жилья в эксплуатацию в целях исполнения нацпроекта», — прокомментировала заместитель председателя правительства Приморского края Ольга Иванникова.