В первом полугодии 2025 года в Приморье ввели в эксплуатацию 672,8 тысячи квадратов жилья

«Плановый показатель ввода жилья в эксплуатацию на 2025 год составляет 1304 тысячи квадратных метров, в том числе 661 тысяча квадратных метров в многоквартирных домах и 643 тысячи квадратных метров в индивидуальных жилых домах. План ввода по многоквартирным домам сегодня реализован на 43%, по индивидуальному жилищному строительству план ввода обеспечен на 61%. Мы контролируем показатели ввода жилья в эксплуатацию в целях исполнения нацпроекта», — прокомментировала заместитель председателя правительства Приморского края Ольга Иванникова.