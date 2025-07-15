Вклады в банках начали приносить меньше денег россиянам

Тенденция снижения ставок прослеживается с июня, когда Банк России объявил о снижении ключевой ставки с 21% до 20%. Аналитики прогнозировали дальнейшее понижение ставок по мере снижения инфляции и ключевой ставки, а в Госдуме предполагали, что к концу 2025 года ключевая ставка может опуститься до 13−15%.