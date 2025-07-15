Вклады в банках начали приносить меньше денег россиянам

Средняя доходность по вкладам едва достигает 18%
Крупнейшие российские банки продолжили понижать ставки по вкладам после июньского заседания Центробанка. Об этом свидетельствуют данные индекса вкладов маркетплейса «Финуслуги», опубликованные в релизе компании.
«Больше всего снизилась доходность годовых вкладов — средняя ставка по ним в топ-20 банков упала на 2,27 п. п. до 16,24%. По депозитам на шесть месяцев доходность снизилась на 1,94 п. п., составив 17,25%, на три месяца — на 1,65 п. п. до 17,93%», — сообщают «Ведомости».
Тенденция снижения ставок прослеживается с июня, когда Банк России объявил о снижении ключевой ставки с 21% до 20%. Аналитики прогнозировали дальнейшее понижение ставок по мере снижения инфляции и ключевой ставки, а в Госдуме предполагали, что к концу 2025 года ключевая ставка может опуститься до 13−15%.