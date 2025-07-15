Зарплатные предложения выросли в Хабаровском крае

Зарплатные предложения в Хабаровском крае продолжают расти. Аналитики изучили рынок труда и сравнили текущие показатели с прошлым годом. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным сервиса HeadHunter, в июле предлагаемая зарплата в Хабаровском крае составила 80 тысяч рублей. Это на пять тысяч больше, чем год назад, и выше среднего уровня по России — 75 512 рублей.
За год зарплаты в регионе выросли на 7%, а только с января по июнь — на 5% (прибавка больше четырех тысяч рублей).
Эксперты отмечают, что тренд роста наблюдается по всей стране: в среднем по России зарплаты увеличились на 14% по сравнению с прошлым годом.