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Зарплатные предложения выросли в Хабаровском крае

Работодатели предлагают в среднем 80 тысяч рублей.

Источник: Reuters

Зарплатные предложения в Хабаровском крае продолжают расти. Аналитики изучили рынок труда и сравнили текущие показатели с прошлым годом. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным сервиса HeadHunter, в июле предлагаемая зарплата в Хабаровском крае составила 80 тысяч рублей. Это на пять тысяч больше, чем год назад, и выше среднего уровня по России — 75 512 рублей.

За год зарплаты в регионе выросли на 7%, а только с января по июнь — на 5% (прибавка больше четырех тысяч рублей).

Эксперты отмечают, что тренд роста наблюдается по всей стране: в среднем по России зарплаты увеличились на 14% по сравнению с прошлым годом.