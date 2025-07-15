В Хабаровске создадут сборочное производство грузовиков и горного оборудования

«Реализация проекта по производству спецтехники, грузовиков и горнодобывающего оборудования на Дальнем Востоке — это важный шаг в развитии промышленного потенциала региона. Мы видим значительный спрос на эту продукцию как внутри страны, так и за рубежом. Уверены, что синергия в работе предприятия и применении преференциального режима, а также других инструментов поддержки позволит создать современное производство, которое обеспечит рабочие места и укрепит технологический суверенитет России. Более того, видим высокий экспортный потенциал проекта», — подчеркнул генеральный директор компании «СоникАвто.ру» и инвестор проекта Александр Ганцгорн.