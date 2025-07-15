В Хабаровске создадут сборочное производство грузовиков и горного оборудования

Компания «СоникАвто.ру» и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики заключили соглашение о сотрудничестве по реализации в Хабаровском крае инвестиционного проекта по созданию современного сборочного производства грузовых автомобилей, спецтехники и горнодобывающего оборудования из российских и китайских комплектующих, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики».
Реализовать проект планируется с применением статуса резидента территории опережающего развития или Свободного порта. Объём инвестиций составит 500 миллионов рублей, будет создано 50 новых высокотехнологичных рабочих мест.
«Реализация проекта по производству спецтехники, грузовиков и горнодобывающего оборудования на Дальнем Востоке — это важный шаг в развитии промышленного потенциала региона. Мы видим значительный спрос на эту продукцию как внутри страны, так и за рубежом. Уверены, что синергия в работе предприятия и применении преференциального режима, а также других инструментов поддержки позволит создать современное производство, которое обеспечит рабочие места и укрепит технологический суверенитет России. Более того, видим высокий экспортный потенциал проекта», — подчеркнул генеральный директор компании «СоникАвто.ру» и инвестор проекта Александр Ганцгорн.
Он также отметил, что 9-летний опыт компании как официального дилера ведущих брендов, обширная клиентская база по всей России, а также развитая сервисная инфраструктура в Хабаровске создают уникальные условия для продвижения и сервисного сопровождения новой техники.
«Дальний Восток развивается, активно строится инфраструктура, создаются новые предприятия. Для этого требуется большое количество ресурсов, в том числе и современной эффективной техники. Преференциальные условия ведения бизнеса позволят не только ускорить запуск предприятия, но и снизить затраты производства, что особенно важно на стадии локализации выпуска компонентов. Мы окажем содействие инвестору в получении статуса резидента преференциального режима и поможем в использовании доступных инструментов поддержки», — рассказал заместитель генерального директора КРДВ по привлечению инвестиций Кирилл Каменев.