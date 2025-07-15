В России хотят обложить пошлинами китайские автомобили

Ранее сообщалось о снижении интереса россиян к приобретению автомобилей китайских марок в 2025 году. Известно, что в РФ осуществляется сборка ряда китайских автопроизводителей, в том числе Haval, Geely и Chery, а также их суббрендов — Omoda и Exeed. Так, например, завод Haval располагается в Тульской области, а Geely производятся на предприятии «БелДжи» в Белоруссии. Кроме того, в июне руководитель агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что дилеры из Китая стали меньше ввозить автомобилей в РФ — это связано с налаживанием ими выпуска машин непосредственно на территории страны.