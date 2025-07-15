Овощи и фрукты упадут в цене в России: ждать осталось недолго

В августе россиянам следует ожидать снижения цен на ряд сезонных овощей и фруктов. Такое мнение высказал доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.
После того, как на прилавки поступит отечественный урожай, цены на картофель упадут в полтора-два раза, лук и морковь подешевеют на 30−35%, цены на капусту и томаты станут меньше на 30−40%, свёкла и огурцы упадут в цене на 15−20%, прогнозирует Балынин.
Также эксперт рассказал агентству «Прайм», что свежая зелень может упасть в цене на 10−15%, яблоки и груши — на 20−25%.
Рекордсменами по удешевлению станут арбузы и дыни, цена на которые снизится вдвое, и сливы — следует ожидать падения цен на этот фрукт в два-три раза.
Напомним, в России цены на яйца упали в два раза. Где они дешевле всего, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем средняя стоимость новых автомобилей в РФ в первом полугодии 2025 года снизилась на 7%, достигнув отметки 3,12 млн рублей.