Овощи и фрукты упадут в цене в России: ждать осталось недолго

После того, как на прилавки поступит отечественный урожай, цены на картофель упадут в полтора-два раза, лук и морковь подешевеют на 30−35%, цены на капусту и томаты станут меньше на 30−40%, свёкла и огурцы упадут в цене на 15−20%, прогнозирует Балынин.