В Перми на маршруты выйдут 15 автобусов особо большого класса

Автобусы «гармошки» выйдут на линию в Перми, сообщили в Департаменте транспорта.
С 15 июля на маршруте № 1 начнут курсировать автобусы особо большого класса. Длина «гармошки» составляет 18 метров, что позволяет разместить более 15- пассажиров.
Новые ЛиАЗ-6213 произведены специально для Перми с учётом требований к составу. В автобусах установлены кондиционеры, система адресного открывания дверей, USB-зарядки и медиапанели. Для удобства пассажиров количество валидаторов в салоне увеличено до 11.
Также, новые 120 метровые автобусы появятся на маршрутах № 67 и № 4. Ранее на них курсировали двухдверные Lotos 105.
Напомним, в прошлый раз с новыми автобусами ЛиАЗ в Перми возникли проблемы: у них отключался кондиционер, «плавали» обороты, а двери открывались очень медленно. Специалисты завода приехали в Прикамье, чтобы устранить недостатки и провести инструктаж водителей.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что новые автобусы «гармошки» должны были выйти на линию ещё в июне, когда начали действовать новый контракты с перевозчиками. Всего до конца года на пермские маршруты обещают вывести 108 автобусов большого класса.