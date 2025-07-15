В Перми на маршруты выйдут 15 автобусов особо большого класса

Напомним, в прошлый раз с новыми автобусами ЛиАЗ в Перми возникли проблемы: у них отключался кондиционер, «плавали» обороты, а двери открывались очень медленно. Специалисты завода приехали в Прикамье, чтобы устранить недостатки и провести инструктаж водителей.