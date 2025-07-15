Многодетные семьи могут начать платить за ЖКХ по-новому: вот какие льготы предложили в ГД

Уточняется, что размер компенсации ЖКХ-расходов для многодетных семей должен устанавливаться по прогрессивной шкале: базовый уровень возмещения составит 30% от суммы платежей с последующим увеличением на 10% за каждого следующего ребенка. При этом общий размер компенсации не может превышать 100% от начисленных коммунальных платежей.