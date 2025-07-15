Многодетные семьи могут начать платить за ЖКХ по-новому: вот какие льготы предложили в ГД

В России может появиться обновленная система льгот на оплату ЖКХ для многодетных семей. Так, руководитель партии СРЗП Сергей Миронов направил обращение к председателю правительства Михаилу Мишустину. В документе, с которым ознакомилось РИА Новости, содержится предложение о разработке единой прогрессивной системы компенсаций ЖКХ-расходов для многодетных семей.
«Представляется целесообразным предложить рассмотреть вопрос о введении единой прогрессивной системы компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг по всей стране», — передает агентство.
Уточняется, что размер компенсации ЖКХ-расходов для многодетных семей должен устанавливаться по прогрессивной шкале: базовый уровень возмещения составит 30% от суммы платежей с последующим увеличением на 10% за каждого следующего ребенка. При этом общий размер компенсации не может превышать 100% от начисленных коммунальных платежей.
При этом Миронов подчеркнул, что подобные меры повысят рождаемость, улучшат благосостояние многодетных семей и обеспечат более справедливое распределение господдержки.
Ранее KP.RU писал, что депутаты Госдумы рассматривают возможность продления срока выплаты единого детского пособия до совершеннолетия ребенка.