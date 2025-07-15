В 2026 году изменится дата отправки квитанций за услуги ЖКХ: вот зачем это делают

Квитанции по оплате за жилищно-коммунальные услуги начнут приходить россиянам позже — не 1-го числа месяца, а 5-го. Это изменение вступит в силу с 1 марта 2026 года, информировал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.