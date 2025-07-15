В 2026 году изменится дата отправки квитанций за услуги ЖКХ: вот зачем это делают

Квитанции по оплате за жилищно-коммунальные услуги начнут приходить россиянам позже — не 1-го числа месяца, а 5-го. Это изменение вступит в силу с 1 марта 2026 года, информировал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Подобная мера необходима для создания четкого алгоритма в предоставлении услуг ЖКХ и для исключения задержек, считает Кошелев.
«Данное изменение — шаг к созданию более клиентоориентированной и прозрачной жилищно-коммунальной системы, которая учитывает реальные финансовые циклы и повседневную жизнь граждан», — сказал он РИА Новости.
Напомним, в Государственную Думу внесут законопроект, предусматривающий изменение принципа расчета платежей за коммунальные ресурсы, потребляемые для содержания общего имущества в многоквартирных домах.
Также сообщалось, что Генеральная прокуратура России начинает масштабную проверку законности недавнего повышения тарифов на коммунальные услуги.
Тем временем составлен рейтинг проблем в ЖКХ. Что больше всего волнует россиян, читайте здесь на KP.RU.