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В 2026 году изменится дата отправки квитанций за услуги ЖКХ: вот зачем это делают

Депутат Кошелев: В 2026 году изменится дата отправки квитанции за ЖКХ.

Источник: Комсомольская правда

Квитанции по оплате за жилищно-коммунальные услуги начнут приходить россиянам позже — не 1-го числа месяца, а 5-го. Это изменение вступит в силу с 1 марта 2026 года, информировал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Подобная мера необходима для создания четкого алгоритма в предоставлении услуг ЖКХ и для исключения задержек, считает Кошелев.

«Данное изменение — шаг к созданию более клиентоориентированной и прозрачной жилищно-коммунальной системы, которая учитывает реальные финансовые циклы и повседневную жизнь граждан», — сказал он РИА Новости.

Напомним, в Государственную Думу внесут законопроект, предусматривающий изменение принципа расчета платежей за коммунальные ресурсы, потребляемые для содержания общего имущества в многоквартирных домах.

Также сообщалось, что Генеральная прокуратура России начинает масштабную проверку законности недавнего повышения тарифов на коммунальные услуги.

Тем временем составлен рейтинг проблем в ЖКХ. Что больше всего волнует россиян, читайте здесь на KP.RU.