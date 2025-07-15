В Иркутске пройдут сертификационные наземные испытания самолёта МС-21

В Иркутске к началу наземных сертификационных испытаний готовится второй борт МС-21. Иностранная комплексная система управления и система электроснабжения, датчики уровня топлива, подшипники и другие компоненты были заменены на российские. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на телеграм-канал (18+) ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» госкорпорации Ростех.
Специалистами и руководством корпорации были приняты все необходимые решения по импортозамещению систем. Работа по улучшению их характеристик продолжается.
Два опытных борта МС-21 примут участие в летных испытаниях по программе импортозамещения.
В Жуковском была протестирована работа радиоэлектронного оборудования первого самолёта. Борт пробыл в воздухе 3,5 часа. Эксперты положительно оценили работу систем по результатам полёта.
На первом самолёте установлен российский комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, отечественная вспомогательная силовая установка, системы кондиционирования воздуха и регулирования давления, светотехника, пульты самолетных систем. В системы электроснабжения, гидросистемы, шасси также были включены отечественные компоненты.
Ранее ИА IrkutskMedia писало, что Россия завершает сертификацию пассажирских самолётов, созданных на отечественной технологической базе. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на выставке ИННОПРОМ. По словам главы правительства, на завершающей стадии сертификации находятся полностью импортозамещённые российские авиалайнеры — МС-21 и «Суперджет», а также региональный Ил-114.