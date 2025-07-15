В Иркутске пройдут сертификационные наземные испытания самолёта МС-21

В Иркутске к началу наземных сертификационных испытаний готовится второй борт МС-21. Иностранная комплексная система управления и система электроснабжения, датчики уровня топлива, подшипники и другие компоненты были заменены на российские. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на телеграм-канал (18+) ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» госкорпорации Ростех.