Вместо чистого мяса — хрящи и сухожилия: в иркутском «Светофоре» нашли нарушения

В Иркутске Россельхознадзор выявил нарушения при продаже куриного фарша. Продукт не соответствовал заявленному составу и временно был отстранён от реализации. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.
Во время внеплановой проверки торговой сети «Светофор» (ООО «Торгсервис 338») специалисты отобрали пробы куриного фарша, произведённого ООО «Байкал-МК» (г. Иркутск). По результатам лабораторных исследований в Иркутском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» выявлено несоответствие фактического состава продукции заявленной маркировке.
В образце обнаружены фрагменты мышечной, соединительной, жировой тканей, а также костная и хрящевая ткань, сухожилия, кожа и текстурированный соевый белок. При этом мясное сырьё имело среднюю степень измельчения, а состав был гистологически отличен от заявленного.
В связи с нарушением действие декларации о соответствии было приостановлено. Производитель прекратил выпуск и реализацию продукции, подготовил новую маркировку, соответствующую фактическому составу, и начал утилизацию некачественного фарша.
После устранения нарушений Россельхознадзор возобновил действие декларации на данную продукцию.
Ранее специалисты Россельхознадзора выявили 14 нарушений качества пищевой продукции. По итогам экспертиз в 14 пробах пищевой продукции выявили 27 отклонений от требований технических регламентов и информации, заявленной на маркировке. Это одна проба мяса птицы (по гистологической идентификации состава) и 13 проб молочной продукции (жирно-кислотный состав молочного жира, наличие растительных жиров и масел в жировой фазе продукта).