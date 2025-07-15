Вместо чистого мяса — хрящи и сухожилия: в иркутском «Светофоре» нашли нарушения

В Иркутске Россельхознадзор выявил нарушения при продаже куриного фарша. Продукт не соответствовал заявленному составу и временно был отстранён от реализации. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.