В Хабаровске мэрию обязали спасти уходящий под землю дом на Крещенской

Мэрию Хабаровска обязали устранить нарушения, выявленные во дворе многоквартирного дома по улице Крещенской, где этим летом обвалился асфальт возле крыльца и несколько раз случались потопы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры края.
Напомним, инциденты с обвалом грунта и затоплением подвала происходят уже на протяжении нескольких недель возле дома № 2. Выяснилось, что причина проблем — повреждённый трубопровод, который был установлен несколько лет назад застройщиком ООО «ГазАвто». После банкротства компании объект остался без технического обслуживания, а вопрос его принадлежности так и не был урегулирован городскими властями.
По итогам проверки прокуратура направила в адрес администрации представление с требованием привести трубопровод и асфальтовое покрытие в порядок, а также устранить иные нарушения.
Ранее в городской администрации сообщили, что проседание грунта у дома происходило в течение нескольких лет. В текущем году оно достигло глубины около двух метров, а длина повреждённого участка составляет около двадцати метров.
Сейчас на месте ведутся восстановительные работы. За ходом устранения нарушений и восстановлением прав жильцов следит надзорное ведомство.