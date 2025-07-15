В Хабаровске мэрию обязали спасти уходящий под землю дом на Крещенской

Напомним, инциденты с обвалом грунта и затоплением подвала происходят уже на протяжении нескольких недель возле дома № 2. Выяснилось, что причина проблем — повреждённый трубопровод, который был установлен несколько лет назад застройщиком ООО «ГазАвто». После банкротства компании объект остался без технического обслуживания, а вопрос его принадлежности так и не был урегулирован городскими властями.