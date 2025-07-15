Омский обанкротившийся производитель лифтов рассчитывает заработать на должниках

В общей сложности сформировано 11 лотов на десятки миллионов рублей. Совокупная начальная цена превышает 328 миллионов рублей, суммы варьируются от 450 тысяч рублей до 85,223 миллиона рублей. Однако примечательно, что каждая из дебиторских задолженностей ООО «ПКФ Сиблифт» продается ниже номинала. Например, суды установили, что московское ООО «Про-Лифт» должно омской компании свыше 94,69 миллиона рублей, тогда как выкупить право требования задолженности реализуется за уже упомянутые 85,223 миллиона рублей.