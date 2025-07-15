Омский обанкротившийся производитель лифтов рассчитывает заработать на должниках

В минувший понедельник, 14 июля 2025 года, анонсированы торги по продаже активов обанкротившегося омского ООО «ПКФ Сиблифт». В данном случае речь идет о задолженности ряда коммерческих структур перед компанией, некогда известной в статусе одного из крупных отечественных производителей и «восстановителей» лифтов.
В общей сложности сформировано 11 лотов на десятки миллионов рублей. Совокупная начальная цена превышает 328 миллионов рублей, суммы варьируются от 450 тысяч рублей до 85,223 миллиона рублей. Однако примечательно, что каждая из дебиторских задолженностей ООО «ПКФ Сиблифт» продается ниже номинала. Например, суды установили, что московское ООО «Про-Лифт» должно омской компании свыше 94,69 миллиона рублей, тогда как выкупить право требования задолженности реализуется за уже упомянутые 85,223 миллиона рублей.
Прием заявок на торги стартует 18 июля 2025 года, сама процедура запланирована на 22 августа 2025 года.
Стоит напомнить, что ООО «ПКФ Сиблифт» официально пребывает в статусе банкрота свыше двух лет — с марта 2023 года. С тех пор неоднократно организовывалась продажа с торгов имущественно-производственного комплекса предприятия.