В Новосибирске прошли летные испытания двигателя для самолета «Байкал»

Двигатель ВК-800 для самолета «Байкала» установили и начали испытывать на самолете-лаборатории Як-40 в конце июня 2025 года. К разработке двигателя приступили в 2019 году, в 2022 был собран газогенератор, а в 2023 году приступили к заводским доводочным испытаниям. В 2024 году конструкторской документации присвоена литера «О», что означает завершение разработки и выход на испытания.