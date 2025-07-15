В Новосибирске прошли летные испытания двигателя для самолета «Байкал»

НОВОСИБИРСК, 15 июл — РИА Новости. Сибирский НИИ авиации имени С. А. Чаплыгина успешно провел комплекс первых испытательных полетов самолета-лаборатории Як-40 с новым российским авиадвигателем ВК-800, предназначенным для самолета «Байкал», сообщает СибНИА.
«Специалистами СибНИА успешно выполнен комплекс испытательных полетов летающей лаборатории Як-40 с опытным образцом нового российского турбовинтового двигателя ВК-800, предназначенного для самолета ЛМС-901 “Байкал”, — говорится в сообщении.
В СибНИА отметили, что испытания проводятся для оценки характеристик и надежности нового двигателя в условиях реального полета, а также для подтверждения его соответствия установленным требованиям безопасности и эффективности.
«Работы выполняются в обеспечение сертификационных испытаний данного двигателя в составе летающей лаборатории Як-40. Ожидается, что результаты испытаний позволят приступить к следующему этапу — сертификационным испытаниям, а также к подготовке к массовому производству двигателя ВК-800», — сообщили в НИИ.
Двигатель ВК-800 для самолета «Байкала» установили и начали испытывать на самолете-лаборатории Як-40 в конце июня 2025 года. К разработке двигателя приступили в 2019 году, в 2022 был собран газогенератор, а в 2023 году приступили к заводским доводочным испытаниям. В 2024 году конструкторской документации присвоена литера «О», что означает завершение разработки и выход на испытания.
В апреле 2025 года Минпромторг заключил с АО «УЗГА» контракт на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) «Создание легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 “Байкал” с отечественной силовой установкой». Девятиместный «Байкал» создается для региональных воздушных линий и призван заменить «кукурузник» Ан-2. Самолет разработала компания «Байкал-Инжиниринг» по контракту с Минпромторгом РФ. Первый полет воздушного судна состоялся 30 января 2022 года.