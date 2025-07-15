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Россияне могут законно увеличить размер пенсии: эксперт дал важные советы

KP.RU рассказала о способе законно увеличить размер пенсии.

Источник: Комсомольская правда

Многие люди, получающие пенсию, замечают, что сумма в их выплатах кажется заниженной. Иногда причина в недочетах или забытых местах работы. Экономический обозреватель KP.RU Евгений Беляков объяснил, как проверить расчеты и законно увеличить размер пенсии.

— Если вы нашли, что часть стажа не учтена, то можно подать заявление в местное отделение СФР. Это можно сделать лично в клиентском отделе или через портал госуслуг. В Социальном фонде обязаны все перепроверить и ответить в течение месяца, — пояснил Беляков.

Проверку можно начать с заказа справки о состоянии индивидуального лицевого счета через портал госуслуг. Важно внимательно изучить документ: иногда в нем могут отсутствовать некоторые периоды работы, особенно если трудовая книжка оформлялась давно. Если обнаружите ошибку — пишите заявление в СФР или подавайте обращение онлайн.

— Если что-то в ответе не устроило, можно подать в суд. Но для этого нужно предоставить доказательства того, что вам действительно что-то недосчитали. И снова будет риск нарваться на недобросовестных юристов, — добавил эксперт.

Стоит учитывать, что перерасчет пенсии не приводит к резкому росту выплат. Обычно прибавка составляет несколько сотен рублей. Серьезных ошибок в СФР все-таки не допускают.