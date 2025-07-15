Крупный автомобильный завод построят в Хабаровском крае

Отметим, что компания «СоникАвто.ру» вот уже девять лет является ведущим дилером грузовой и специализированной техники на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. По этой причине проблем с реализацией продукции у инвестора возникнуть не должно — он уже располагает обширной клиентской базой, а также развитой сервисной инфраструктурой.