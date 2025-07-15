Крупный автомобильный завод построят в Хабаровском крае

Компания «СоникАвто.ру» и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) подписали соглашение, которое предусматривает создание в Хабаровском крае современного сборочного производства грузовых автомобилей, спецтехники и горнодобывающего оборудования из российских и китайских комплектующих. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», объём инвестиций в проект составит 500 миллионов рублей.
По информации пресс-службы КРДВ, в организации производства призваны помочь меры поддержки и льготы, предусмотренными преференциальными режимами территории опережающего развития или Свободного порта. Планируется, что на новом высокотехнологичном предприятии будет открыто 50 рабочих мест.
— Реализация проекта по производству спецтехники, грузовиков и горнодобывающего оборудования на Дальнем Востоке — это важный шаг в развитии промышленного потенциала региона. Мы видим значительный спрос на эту продукцию как внутри страны, так и за рубежом, — подчеркнул генеральный директор компании «СоникАвто.ру» и инвестор проекта Александр Ганцгорн.
Отметим, что компания «СоникАвто.ру» вот уже девять лет является ведущим дилером грузовой и специализированной техники на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. По этой причине проблем с реализацией продукции у инвестора возникнуть не должно — он уже располагает обширной клиентской базой, а также развитой сервисной инфраструктурой.
— Дальний Восток развивается, активно строится инфраструктура, создаются новые предприятия. Для этого требуется большое количество ресурсов, в том числе и современной эффективной техники. Преференциальные условия ведения бизнеса позволят не только ускорить запуск предприятия, но и снизить затраты производства, — сказал заместитель генерального директора КРДВ по привлечению инвестиций Кирилл Каменев.
Напомним, что в 2024 году площадь ТОР «Хабаровск» увеличилась на 18 тысяч гектаров за счёт создания новых и расширения уже действующих площадок для проектов примерной стоимостью 43 миллиарда рублей. Бизнес заявляет о создании в этих льготных экономических зонах порядка одной тысячи новых рабочих мест. Бизнесмены чаще всего открывают компании в строительстве, логистике, производстве и машиностроении.