На Димитровском мосту начали укладывать выравнивающий слой

Подрядчик демонтирует старые ограждения, укрепляет основание под новые барьеры и перила, устанавливает опалубку.
Мэр Максим Кудрявцев, комментируя ход работ в своём Telegram-канале, напомнил, что рамках ремонта моста рабочим предстоит полностью обновить мостовое полотно, заменить ограждения, отремонтировать деформационные швы и покрытие проезжей части и тротуаров.
Контроль за ремонтом осуществляют специалисты «Гормоста» и подрядчик по стройнадзору. Для минимизации заторов на время ремонта на мосту действует реверсивное движение.