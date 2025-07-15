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На Димитровском мосту начали укладывать выравнивающий слой

Ремонт Димитровского моста в Новосибирске перешел на важный этап — укладку выравнивающего слоя. Сейчас работы ведутся на правой полосе в направлении с правого берега на левый.

Источник: соцсети

Подрядчик демонтирует старые ограждения, укрепляет основание под новые барьеры и перила, устанавливает опалубку.

Мэр Максим Кудрявцев, комментируя ход работ в своём Telegram-канале, напомнил, что рамках ремонта моста рабочим предстоит полностью обновить мостовое полотно, заменить ограждения, отремонтировать деформационные швы и покрытие проезжей части и тротуаров.

Контроль за ремонтом осуществляют специалисты «Гормоста» и подрядчик по стройнадзору. Для минимизации заторов на время ремонта на мосту действует реверсивное движение.