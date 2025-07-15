В Омске прекратили выпуск хлеба по три кусочка

В Омске остановили производство необычного хлеба, который продавался в упаковках по три кусочка. Его стоимость составляла немногим больше 20 рублей. Причиной стало отсутствие спроса. Об этом сообщает портал NGS55.RU со ссылкой на председателя совета директоров АО «Хлебодар» Евгения Аронова.
«Мы выпускаем хлеб, наблюдаем за его продвижением, и если он не достигает целей, снимаем с производства», — пояснил Аронов журналистам издания.
Он также сообщил, что хлебозаводы регулярно пробуют выпускать новые продукты, однако далеко не все из них находят отклик у потребителей. Такие позиции постепенно исчезают с полок.
Аронов отметил, что, несмотря на рост отпускных цен, омский хлеб по-прежнему остается дешёвым. Это связано с государственным контролем над ценами: предприятия не могут устанавливать стоимость на своё усмотрение.