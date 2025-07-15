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В Казахстане получатели АСП смогут покупать продукты по удешевленной цене

АСТАНА, 15 июл — Sputnik. Минторговли и Минсельхоз запустили пилотный проект «Предоставление цифровых продовольственных ваучеров получателям государственной адресной социальной помощи».

Источник: Sputnik.kz

Его реализуют через сервис «Социальный кошелек». Первыми получателями станут жители города Акколь Акмолинской области. Ваучеры предоставляются на каждого члена семьи, признанной нуждающейся в государственной АСП.

Они формируются автоматически в кошельке получателя после дачи согласия на оказание услуги. После предоставления QR-кода и его считывания в магазине семья может купить социально-значимые продовольственные товары по удешевленным ценам, установленным в рамках проекта, без торговой надбавки.

Пилотный проект будет действовать до 26 сентября 2025 года.