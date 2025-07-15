В Казахстане получатели АСП смогут покупать продукты по удешевленной цене

Его реализуют через сервис «Социальный кошелек». Первыми получателями станут жители города Акколь Акмолинской области. Ваучеры предоставляются на каждого члена семьи, признанной нуждающейся в государственной АСП.
Они формируются автоматически в кошельке получателя после дачи согласия на оказание услуги. После предоставления QR-кода и его считывания в магазине семья может купить социально-значимые продовольственные товары по удешевленным ценам, установленным в рамках проекта, без торговой надбавки.
Пилотный проект будет действовать до 26 сентября 2025 года.