Доллар продолжает дорожать в Казахстане

В то же время обменные пункты в крупных городах страны предлагают свои курсы. Так, в Алматы курс доллара варьируется от 523 до 525 тенге, евро — от 611 до 614 тенге, а рубль — от 6,58 до 6,67 тенге. В Астане курс доллара колеблется между 521 и 527 тенге, евро — от 608 до 615 тенге, а рубль — от 6,55 до 6,7 тенге. В Шымкенте же доллар можно обменять по курсу от 523 до 526 тенге, евро — от 608 до 615 тенге, а рубль — от 6,58 до 6,65 тенге.