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Доллар продолжает дорожать в Казахстане

Национальный банк Республики Казахстан обновил данные о курсах иностранных валют по отношению к тенге на 15 июля 2025 года, передает BAQ.KZ.

Источник: Baigenews

Согласно опубликованной информации, курс доллара США составил 524,24 тенге, евро — 612,94 тенге, китайский юань — 73,15 тенге, а российский рубль — 6,68 тенге.

В то же время обменные пункты в крупных городах страны предлагают свои курсы. Так, в Алматы курс доллара варьируется от 523 до 525 тенге, евро — от 611 до 614 тенге, а рубль — от 6,58 до 6,67 тенге. В Астане курс доллара колеблется между 521 и 527 тенге, евро — от 608 до 615 тенге, а рубль — от 6,55 до 6,7 тенге. В Шымкенте же доллар можно обменять по курсу от 523 до 526 тенге, евро — от 608 до 615 тенге, а рубль — от 6,58 до 6,65 тенге.