Зарплаты выросли на 7% в Иркутской области за год

Анализ одного из крупнейших онлайн рекрутинговых агенств показал увеличение среднего уровня зарплат в Иркутской области. За год показатель вырос на 7%, достигнув 73 855 рублей. При сохранении отставания от общероссийского уровня (75 512 рублей), регион демонстрирует стабильный рост — с января 2025 года прибавка составила 4%. Подробнее рассказывают irk.aif.ru.
Лидерами по уровню доходов стали: Сельское хозяйство (~180 тыс. руб.), добывающая промышленность (177,7 тыс. руб.), строительная отрасль (143,8 тыс. руб.), высокие показатели также зафиксированы в производстве, логистике и среди рабочих специальностей (127−141 тыс. руб.).
Наименьшие зарплаты предлагают в розничной торговле (52 тыс. руб.) и туризме (50,9 тыс. руб.). ИТ-сектор, несмотря на дефицит кадров, остается в середине рейтинга со средним окладом 75,5 тыс. рублей.
Напомним АиФ Иркутск ранее писал, что жители Иркутска указали ожидаемую заработную плату на уровне 175 тысяч рублей. Этот показатель оказался выше, чем у соискателей из Санкт-Петербурга (166 тысяч рублей).