Зарплаты выросли на 7% в Иркутской области за год

Анализ одного из крупнейших онлайн рекрутинговых агенств показал увеличение среднего уровня зарплат в Иркутской области. За год показатель вырос на 7%, достигнув 73 855 рублей. При сохранении отставания от общероссийского уровня (75 512 рублей), регион демонстрирует стабильный рост — с января 2025 года прибавка составила 4%. Подробнее рассказывают irk.aif.ru.