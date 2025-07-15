Казахстан достиг самого высокого темпа роста ВВП за 12 лет

Этот темп на 0,2 процентных пункта выше, чем за первые пять месяцев, и является самым высоким показателем роста ВВП за последние 12 лет. Для сравнения, за тот же период 2024 года рост составил 3,2%.
Драйверами выступили реальный сектор экономики +8% и сфера услуг, которая увеличилась на 5,2%. Также значительный вклад внесли отрасли транспорта (+22,7%) и строительства (+18,4%).
Внешнеторговый товарооборот составил 53,5 миллиардов долларов по итогам января-мая 2025-го. Экспорт достиг 29,8 миллиардов долларов, при этом продажа за рубеж обработанных товаров составила 10,2 миллиардов долларов. Импорт увеличился на 2,2%, и составил 23,8 миллиардов долларов.
«Несмотря на общее снижение внешней торговли, Казахстан сохраняет положительный торговый баланс в размере $6 млрд», — сообщил Серик Жумангарин.
Новые налоговые механизмы дадут порядка 3−5 триллионов тенге (5,8 — 9,6 миллиардов долларов) дополнительных поступлений в бюджет. Это позволит укрепить доходную часть бюджета и расширить возможности государства в стимулировании роста экономики.
Также планируется привлечь около 25 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций.
На финансирование приоритетных секторов экономики направят до 8 триллионов тенге (15,3 миллиарда долларов). За первое полугодие объем финансирования приоритетных отраслей по линии холдинга «Байтерек» составил 2,9 триллионов тенге (5,6 миллиардов долларов).