В Екатеринбурге расширят сеть ярмарочных площадок

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал обновлённый график работы ярмарок, согласно которому в уральской столице появятся семь новых торговых площадок. Об этом сообщили в городской администрации.
— В соответствии с документом, сезонная универсальная ярмарка на пересечении улиц Фрунзе — 8 Марта (напротив дома № 118) будет работать с 11 июля по 31 декабря с 10:00 до 21:00, — уточняют в мэрии.
На улице Луначарского торговля развернётся только в июле и августе, а на Анатолия Мехренцева — до конца сентября.
Дополнительные площадки откроются в парках Камвольного комбината, Чкалова, Южном и имени Архипова, а также на улице Большакова и проспектах Космонавтов и Академика Сахарова. Каждая из них будет работать поочерёдно — с 30 июля до сентября.
Расширение сети ярмарок позволит горожанам удобнее приобретать сезонные товары, а предпринимателям — увеличить объёмы продаж.