В Новосибирске выбрали подрядчиков для строительства четырёх школ

На 15 июля в Новосибирске завершились аукционы по определению подрядчиков для строительства четырёх из шести запланированных школ, реализуемых в рамках концессионного соглашения.
По данным издания «Прецедент-Новосибирск», подведён итог аукциона на строительство школы в Октябрьском районе на улице Пролетарской.
Компания ООО СГ «Меридиан» займётся строительством объекта на улице Виктора Шевелева. Стоимость контракта составляет 1,8 миллиарда рублей. Школу на улице Большой построит «СпецСтрой», заключив контракт на сумму 1,64 миллиарда рублей.
Власти рассчитывают, что перенос сроков позволит привлечь надёжных подрядчиков для оставшихся объектов.