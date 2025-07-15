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Свердловским учителям массово задерживали зарплату

Учителя массово недополучали зарплату в Свердловской области.

В 876 школах Свердловской области были обнаружены нарушения, связанные с оплатой труда учителей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе проверок было выявлено, что 934 школьных преподавателя не получали зарплату вовремя или не получали ее в полном объеме. Прокуратура выявила более 360 таких нарушений, пишет TagilCity.ru.

В результате к дисциплинарной ответственности были привлечены более 70 должностных лиц, а к административной — 18 юридических и должностных лиц. В итоге педагогам была выплачена сумма в размере 240 тыс. рублей.