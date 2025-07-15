Двигатель для самолета «Байкал» от известного завода в Екатеринбурге успешно испытали

Отметим, что сам двигатель был разработан по заказу Минпромторга. Его планируется использовать в новых моделях самолетов, выпуском которых будет заниматься УЗГА. Речь идет о самолете «Байкал», который придет на смену Ан-2 в малой авиации. Также планируется устанавливать его на учебно-тренировочный самолет УТС-800 и ЛМС-192 «Освей» российско-белорусской разработки.