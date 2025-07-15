Двигатель для самолета «Байкал» от известного завода в Екатеринбурге успешно испытали

Первый испытательный полет самолета Як-40 с турбовинтовым двигателем от Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) ВК-800 прошел успешно. Как сообщает пресс-служба предприятия, ВК-800 продемонстрировал устойчивую работу, все системы работали штатно.
Для испытаний была задействована летающая лаборатория, созданная на базе самолета Як-40 СибНИА им С. А. Чаплыгина. Общее время полета составило 934 секунды на высоте до 700 м. По результатам работы будет подготовлено заключение о проведении дальнейших испытаний, уточнили на предприятии.
Отметим, что сам двигатель был разработан по заказу Минпромторга. Его планируется использовать в новых моделях самолетов, выпуском которых будет заниматься УЗГА. Речь идет о самолете «Байкал», который придет на смену Ан-2 в малой авиации. Также планируется устанавливать его на учебно-тренировочный самолет УТС-800 и ЛМС-192 «Освей» российско-белорусской разработки.