В Красноярске закрыли опасные стационары на правом берегу

Трещины в стенах, прогибающиеся полы, промерзающие окна, отсутствие водоснабжения в палатах — это лишь некоторые претензии. В отделениях отметили нехватку функциональных кроватей, матрасов, аппаратов для инфузий и системы централизованной подачи кислорода. Для маломобильных пациентов здесь не было нормальных условий.