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В Красноярске закрыли опасные стационары на правом берегу

Суд признал, что лечиться и работать в зданиях неврологического и терапевтического корпусов «Красноярской межрайонной больницы № 3» опасно.

В Красноярске суд приостановил работу стационаров КГБУЗ «Красноярская межрайонная больница № 3». Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Прокуратура провели проверку и выяснила, что неврологический и терапевтический корпуса «Красноярской межрайонной больницы № 3», построенные в 1956 и 1961 годах ни разу капитально не ремонтировали. Для пациентов и персонала здания создавали угрозу.

Трещины в стенах, прогибающиеся полы, промерзающие окна, отсутствие водоснабжения в палатах — это лишь некоторые претензии. В отделениях отметили нехватку функциональных кроватей, матрасов, аппаратов для инфузий и системы централизованной подачи кислорода. Для маломобильных пациентов здесь не было нормальных условий.

Суд запретил деятельность аварийных зданий. Пациентов перевели в более безопасные и комфортные больницы.

Сотрудников учреждения оштрафовали на 20 тысяч рублей по ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ.

Медпомощь будут оказывать в других стационарах города.