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В Новосибирске снесли незаконно возведенный торговый центр на улице Кирова

В Новосибирске завершилось снос незаконного торгового центра, построенного на муниципальной земле.

Это решение было принято судом после обращения мэрии города.

Как сообщили в региональной службе судебных приставов, предприниматель самовольно захватил земельный участок и возвел на нем строение. В ответ на это мэрия подала иск в суд с требованием о сносе объекта.

Хотя бизнесмен начал исполнять решение суда, вскоре работы были приостановлены. Судебный пристав наложил на него штраф в размере 50 000 рублей, однако это не ускорило процесс освобождения земельного участка. В итоге, после нескольких попыток, снос торгового центра площадью 540 кв.м. все же состоялся.

«В течение двух дней ООО выполнило решение суда: двухэтажный торговый центр по адресу улица Кирова, 119 был демонтирован», — говорится в официальном релизе. Судебный пристав-исполнитель зафиксировал завершение работ и вынес постановление об окончании исполнительного производства.

Ранее в городе также проводился снос киосков, оставшихся с 90-х годов. Одним из последних стал киоск на улице Шекспира в Дзержинском районе, где проверяющие обнаружили продажу алкоголя в неположенное время. Договор аренды с владельцем был расторгнут.