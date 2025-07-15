В Новосибирске снесли незаконно возведенный торговый центр на улице Кирова

Это решение было принято судом после обращения мэрии города.
Как сообщили в региональной службе судебных приставов, предприниматель самовольно захватил земельный участок и возвел на нем строение. В ответ на это мэрия подала иск в суд с требованием о сносе объекта.
Хотя бизнесмен начал исполнять решение суда, вскоре работы были приостановлены. Судебный пристав наложил на него штраф в размере 50 000 рублей, однако это не ускорило процесс освобождения земельного участка. В итоге, после нескольких попыток, снос торгового центра площадью 540 кв.м. все же состоялся.
«В течение двух дней ООО выполнило решение суда: двухэтажный торговый центр по адресу улица Кирова, 119 был демонтирован», — говорится в официальном релизе. Судебный пристав-исполнитель зафиксировал завершение работ и вынес постановление об окончании исполнительного производства.
Ранее в городе также проводился снос киосков, оставшихся с 90-х годов. Одним из последних стал киоск на улице Шекспира в Дзержинском районе, где проверяющие обнаружили продажу алкоголя в неположенное время. Договор аренды с владельцем был расторгнут.