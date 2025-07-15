В Новосибирске снесли незаконно возведенный торговый центр на улице Кирова

Хотя бизнесмен начал исполнять решение суда, вскоре работы были приостановлены. Судебный пристав наложил на него штраф в размере 50 000 рублей, однако это не ускорило процесс освобождения земельного участка. В итоге, после нескольких попыток, снос торгового центра площадью 540 кв.м. все же состоялся.