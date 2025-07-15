В Новосибирске гречка дешевле, чем в среднем по России, сообщает Росстат

В Новосибирске за два года цены на гречневую крупу снизились на 17,73%, что значительно больше, чем в среднем по стране, свидетельствуют данные Росстата.
«В июне 2025 года килограмм гречки в Новосибирске в среднем стоил 64,62 рубля — это на 1,43% дешевле, чем годом ранее, и на 17,73% ниже цен июня 2023 года», — отмечается в отчёте статистического ведомства.
По данным Росстата, среднероссийская цена на гречку в июне текущего года составила 77,64 рубля за килограмм, что на 6,2% ниже показателя июня 2024 года и на 12,55% меньше, чем двумя годами ранее. Специалисты отмечают, что новосибирские потребители могут приобретать гречневую крупу по ценам, которые существенно (почти на 13 рублей за килограмм) ниже общероссийского уровня, при этом динамика снижения стоимости этого важного продукта питания в регионе значительно опережает средние показатели по стране.