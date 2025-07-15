В Новосибирске гречка дешевле, чем в среднем по России, сообщает Росстат

По данным Росстата, среднероссийская цена на гречку в июне текущего года составила 77,64 рубля за килограмм, что на 6,2% ниже показателя июня 2024 года и на 12,55% меньше, чем двумя годами ранее. Специалисты отмечают, что новосибирские потребители могут приобретать гречневую крупу по ценам, которые существенно (почти на 13 рублей за килограмм) ниже общероссийского уровня, при этом динамика снижения стоимости этого важного продукта питания в регионе значительно опережает средние показатели по стране.