В Казахстане усилили контроль за привлечением иностранной рабочей силы

По словам министра, на сегодняшний день выдано 14,2 тысячи разрешений на работу. В целях усиления контроля за легальностью трудовых отношений выстроено взаимодействие с инспекциями труда по отслеживанию заключённых договоров с иностранными работниками.
В системе ЕСУТД уже зарегистрировано более 9 тысяч трудовых договоров при выданных 14 тысячах разрешений. Это позволяет эффективно мониторить соблюдение трудового законодательства.
В Перечень востребованных профессий для привлечения иностранцев включена 51 специальность. В рамках этой меры привлечены 566 иностранных специалистов.
Министр также подчеркнула, что защита прав трудовых мигрантов из Казахстана за рубежом обеспечивается в рамках межправительственных соглашений.
Положительное сальдо миграции составило 3,8 тысячи человек. Более 2 тысяч кандасов и внутренних переселенцев переехали в северные регионы страны. По состоянию на 1 июля текущего года случаев обратного выбытия не зафиксировано.