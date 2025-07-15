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В Казахстане усилили контроль за привлечением иностранной рабочей силы

В 2025 году квота на привлечение иностранной рабочей силы в Казахстане установлена на уровне 16,5 тысяч человек. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в ходе заседания Правительства, передаёт BAQ.KZ.

Источник: pexels.com

По словам министра, на сегодняшний день выдано 14,2 тысячи разрешений на работу. В целях усиления контроля за легальностью трудовых отношений выстроено взаимодействие с инспекциями труда по отслеживанию заключённых договоров с иностранными работниками.

В системе ЕСУТД уже зарегистрировано более 9 тысяч трудовых договоров при выданных 14 тысячах разрешений. Это позволяет эффективно мониторить соблюдение трудового законодательства.

отметила Жакупова

В Перечень востребованных профессий для привлечения иностранцев включена 51 специальность. В рамках этой меры привлечены 566 иностранных специалистов.

Министр также подчеркнула, что защита прав трудовых мигрантов из Казахстана за рубежом обеспечивается в рамках межправительственных соглашений.

Положительное сальдо миграции составило 3,8 тысячи человек. Более 2 тысяч кандасов и внутренних переселенцев переехали в северные регионы страны. По состоянию на 1 июля текущего года случаев обратного выбытия не зафиксировано.

сообщила она