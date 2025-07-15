В Казахстане усилили контроль за привлечением иностранной рабочей силы

В 2025 году квота на привлечение иностранной рабочей силы в Казахстане установлена на уровне 16,5 тысяч человек. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в ходе заседания Правительства, передаёт BAQ.KZ.