Зарплаты в Свердловской области выросли на 11% за год

За последний год работодатели Свердловской области стали предлагать соискателям более высокие зарплаты. Средний уровень оплаты труда в регионе достиг 70 021 рубля, что на 11% больше, чем в июне 2024 года. Однако этот рост в основном пришёлся на прошлый год — с начала 2025 года зарплаты увеличились лишь на 0,6%, или 417 рублей. Об этом сообщили в сервисе по поиску работы HeadHunter.