Зарплаты в Свердловской области выросли на 11% за год

За последний год работодатели Свердловской области стали предлагать соискателям более высокие зарплаты. Средний уровень оплаты труда в регионе достиг 70 021 рубля, что на 11% больше, чем в июне 2024 года. Однако этот рост в основном пришёлся на прошлый год — с начала 2025 года зарплаты увеличились лишь на 0,6%, или 417 рублей. Об этом сообщили в сервисе по поиску работы HeadHunter.
По сравнению с общероссийским показателем, который составляет 75 512 рублей, свердловские зарплаты остаются несколько ниже. Аналогичная динамика наблюдается и в целом по стране: за год зарплатные предложения выросли на 14%, а с января — на 3%.
Наиболее высокооплачиваемыми в регионе остаются руководители, зарплата которых составляет 141 572 рубля. Далее идут специалисты автомобильной отрасли, получающие в среднем 99 935 рублей, и сельского хозяйства с зарплатой в 91 794 рубля. Меньше всего платят в сферах туризма и общепита. Там можно заработать 52 392 рубля. В сфере розничной торговли специалисты получают по 50 050 рублей.