Омский метронедострой продают за 287 миллионов рублей

Отметим, подготовка к будущей приватизации недостроя стартовала осенью 2024 года, когда объект оказался в программе приватизации иного имущества, находящегося в собственности Омской области. Примечательно, что в тот период его балансовая стоимость оценивалась в 249,36 миллиона рублей, однако чуть позже была заказана оценка его рыночной стоимости.