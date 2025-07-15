Омский метронедострой продают за 287 миллионов рублей

В минувший понедельник, 14 июля 2025 года, на одной из электронных площадок стартовал прием заявок от потенциальных покупателей недостроя, имеющего отношение к омскому метро. На торгах он представлен как «Объект незавершенного строительства, проектируемое назначение: инженерный корпус метрополитена».
Стартовая стоимость объекта составляет порядка 287,866 миллиона рублей. Помимо недостроя с утвержденной площадью застройки свыше 17,9 тысячи квадратных метра в его состав включен земельный участок площадью около 6,17 тысячи кв. м, расположенный в начале улицы Фрунзе — неподалеку от библиотеки имени Пушкина. При этом в распоряжении областного Минимущества прописана выкупная стоимость земли, предназначенной для общественно-деловых целей, в 63,522 миллиона рублей.
Отметим, подготовка к будущей приватизации недостроя стартовала осенью 2024 года, когда объект оказался в программе приватизации иного имущества, находящегося в собственности Омской области. Примечательно, что в тот период его балансовая стоимость оценивалась в 249,36 миллиона рублей, однако чуть позже была заказана оценка его рыночной стоимости.
Судьба объектов недвижимости решится 19 августа 2025 года.