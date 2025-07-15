Госдолг Казахстана вырос на $76,3 млн с начала года

Благодаря опережающим темпам роста ВВП, отношение госдолга к валовому внутреннему продукту продолжает снижаться. Если в 2020 году госдолг составлял 29,2% от ВВП, то в 2024-м снизился до 23,5%. В 2025 году — 21,1%.