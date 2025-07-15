Госдолг Казахстана вырос на $76,3 млн с начала года

При этом, госдолг остается в пределах установленного лимита, отметил глава Минфина Мади Такиев. По состоянию на 1 июля 2025 года он составил 31,9 триллионов тенге (60,9 миллиардов долларов).
Основной фактор роста — финансирование дефицита республиканского бюджета и освоение ранее привлеченных займов.
Благодаря опережающим темпам роста ВВП, отношение госдолга к валовому внутреннему продукту продолжает снижаться. Если в 2020 году госдолг составлял 29,2% от ВВП, то в 2024-м снизился до 23,5%. В 2025 году — 21,1%.
Лимит государственного долга, установленный до 2030 года, соблюдается, подчеркнул Такиев.