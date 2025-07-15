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Госдолг Казахстана вырос на $76,3 млн с начала года

АСТАНА, 15 июл — Sputnik. Минфин Казахстана сообщил о росте государственного долга на 40 миллиардов тенге (76,3 миллиона долларов).

Источник: Sputnik.kz

При этом, госдолг остается в пределах установленного лимита, отметил глава Минфина Мади Такиев. По состоянию на 1 июля 2025 года он составил 31,9 триллионов тенге (60,9 миллиардов долларов).

Основной фактор роста — финансирование дефицита республиканского бюджета и освоение ранее привлеченных займов.

сообщил Такиев

Благодаря опережающим темпам роста ВВП, отношение госдолга к валовому внутреннему продукту продолжает снижаться. Если в 2020 году госдолг составлял 29,2% от ВВП, то в 2024-м снизился до 23,5%. В 2025 году — 21,1%.

Лимит государственного долга, установленный до 2030 года, соблюдается, подчеркнул Такиев.