В Казахстане появится маркетплейс для аграриев

Бектенов заявил, что в рамках исполнения поручений президента по обеспечению экономического роста правительством принимаются системные меры. И их реализация имеет положительный эффект.
Активное привлечение инвестиций позволило дать старт ряду важнейших инфраструктурных проектов в различных отраслях. Только один пример — главой государства запущен первый в нашем регионе суперкомпьютерный кластер. Его применение ускорит полномасштабную цифровизацию и прозрачность, в том числе при решении многих вопросов экономического характера.
Он отметил, что, несмотря на имеющиеся достижения, для дальнейшего стабильного роста экономики необходимо принять ряд мер.
Нужно обеспечить исполнение целевых индикаторов по инвестициям в основной капитал и прямым иностранным инвестициям. Для этого следует активнее использовать площадку Региональных инвестиционных штабов. Особое внимание необходимо уделить экспортоориентированным проектам, направленным на выпуск продукции высокого передела.
Он также считает, что для устойчивого роста обрабатывающей промышленности требуется наладить повышение уровня загрузки отечественных предприятий, в том числе долгосрочными заказами.
Заинтересованными госорганами должны быть проработаны вопросы ввоза сырья для переработки. Также надо ускорить принятие дальнейших мер по созданию соответствующей инженерной и транспортной инфраструктуры на территориях специальных экономических и индустриальных зон. В этом направлении нужно активнее привлекать средства международных финансовых организаций.
Премьер-министр отметил, что имеются существенные резервы для дальнейшего расширения транзитного потенциала страны.
Поручаю ускорить мероприятия по повышению пропускной способности транспортных коридоров. Это качественная реконструкция более 3 тысяч км автомобильных дорог в ближайшие годы, модернизация пунктов пропуска, реализация новых проектов в рамках Трансказахстанского железнодорожного коридора, создание международных авиахабов. Данные меры позволят увеличить объемы перевозки грузов воздушным транспортом в 2 раза к 2028 году, а также удвоить железнодорожный транзит уже к 2027 году. Кроме того, в целях своевременной подготовки к уборочной кампании и отопительному сезону следует обеспечить увеличение объемов внутренних перевозок.
Премьер-министр подчеркнул, что для создания достаточных и качественных запасов продукции сельского хозяйства необходимо подготовить действенные схемы для эффективной логистики, хранения и сбыта урожая.
Формирование цифровой инфраструктуры должно поддержать дальнейшее развитие торговой сферы. Это не только расширит внутреннюю торговлю, но и обеспечит выход нашей продукции на внешние рынки. Поручаю заинтересованным госорганам внести предложения по созданию специализированного агропродовольственного маркетплейса. В нефтегазовой сфере необходимо завершить полный ввод проекта будущего расширения и проекта управления устьевым давлением на месторождении Тенгиз.
Он также поручил ускорить реализацию текущих проектов по строительству газоперерабатывающих заводов.
Стабилизация цен является важным приоритетом работы правительства и акиматов. Регионы должны активизировать работу по насыщению внутреннего рынка продукцией и выявлению непродуктивных посредников. Для этого имеются действенные инструменты в виде стабилизационных фондов, форвардных договоров, субсидирования и обеспечения ценовой стабильности. Кроме того, следует расширять посевные площади приоритетных культур, предназначенных для производства социально значимых продовольственных товаров. В целом поручаю центральным и местным исполнительным органам обеспечить качественное исполнение комплекса мер по контролю и снижению инфляции.
Он отметил, что реализация полномасштабных мероприятий по всем направлениям и отраслям является прочным фундаментом для дальнейшего устойчивого экономического роста.