В Казахстане появится маркетплейс для аграриев

Поручаю ускорить мероприятия по повышению пропускной способности транспортных коридоров. Это качественная реконструкция более 3 тысяч км автомобильных дорог в ближайшие годы, модернизация пунктов пропуска, реализация новых проектов в рамках Трансказахстанского железнодорожного коридора, создание международных авиахабов. Данные меры позволят увеличить объемы перевозки грузов воздушным транспортом в 2 раза к 2028 году, а также удвоить железнодорожный транзит уже к 2027 году. Кроме того, в целях своевременной подготовки к уборочной кампании и отопительному сезону следует обеспечить увеличение объемов внутренних перевозок.