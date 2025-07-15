Российская сеть Azimut Hotels возьмёт под управление легендарный International Tashkent

В рамках ребрендинга отель получит новое название — Azimut Grand Hotel Tashkent. Это будет первый пятизвездочный объект Azimut Hotels в регионе и второй отель сети в Узбекистане. Ранее, в 2024 году, компания открыла четырехзвездочный Azimut Hotel Tashkent, который раньше был известен как «Модерно Ташкент».