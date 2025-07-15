Российская сеть Azimut Hotels возьмёт под управление легендарный International Tashkent

Отель был открыт в 1997 году и стал первым пятизвездочным отелем в республике. До 2012 года гостиницу управляла международная сеть InterContinental, а весной 2024 года здание и бизнес были выкуплены узбекской компанией Smart Fast Stroy за $26 млн.
В рамках ребрендинга отель получит новое название — Azimut Grand Hotel Tashkent. Это будет первый пятизвездочный объект Azimut Hotels в регионе и второй отель сети в Узбекистане. Ранее, в 2024 году, компания открыла четырехзвездочный Azimut Hotel Tashkent, который раньше был известен как «Модерно Ташкент».
Таким образом, Azimut укрепляет свои позиции на гостиничном рынке Узбекистана и делает ставку на растущий поток туристов и бизнес-посетителей в Ташкенте. Ожидается, что новый Azimut Grand Hotel Tashkent предложит высококлассный сервис в сочетании с современным подходом к управлению гостиничным бизнесом.
С учётом стремительного развития туристической отрасли и интереса к Узбекистану со стороны иностранных гостей, этот шаг может стать важным этапом в позиционировании столицы как центра делового и культурного туризма в Центральной Азии.