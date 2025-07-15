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У мэрии Самары хотят отсудить участок на улице Максима Горького возле набережной

Компания из Самары пытается через суд заставить мэрию заключить договор купли-продажи.

Источник: Комсомольская правда

На мэрию Самары подали в суд из-за земельного участка на набережной. Истцом является ООО «КпУН “Владелец-3”. Предметом спора стал участок на улице Максима Горького, между спусками на улице Вилоновской и в Струковском саду.

Ранее стало известно, что этот участок хотят передать в частную собственность за 1,25 миллионов рублей. Но затем мэрия отменила приказ о приватизации.

Теперь компания «Владелец-3» требует, чтобы приказ об отмене признали недействительным, а также хочет, чтобы мэрия все-таки заключила договор купли-продажи.

Арбитражный суд Самарской области принял дело к рассмотрению, первое заседание пройдет 7 августа.