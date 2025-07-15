Треть россиян при выборе дома ориентируются на близость школы

Большинство россиян (60%) в ближайшее время не планируют менять место жительства. Можно предположить, что они либо полностью довольны своим домом, либо ждут более выгодных ставок по ипотеке. 28% хотят переехать в жилой комплекс с более удачным благоустройством и развитой инфраструктурой. Факторы детской безопасности и близости к природе не стали определяющими для переезда — их выбрали по 6% опрошенных.