Треть россиян при выборе дома ориентируются на близость школы

Эксперты провели опрос среди россиян от 24 до 45 лет по поводу детской инфраструктуры в жилых комплексах. При выборе жилого комплекса наличие школы и детского сада в шаговой доступности оказалось важным для трети респондентов.
Подавляющее большинство (57%) пока не имеют детей, но многие планируют стать родителями. Четверть опрошенных (24%) воспитывают одного ребенка, 16% — двоих. Многодетных родителей в этой возрастной категории оказалось существенно меньше: трех и более детей имеют всего 3% участников опроса. Об этом свидетельствуют данные Veren Group.
Помимо близости образовательных учреждений россияне отметили значимость парка или леса рядом (22%), приватной территории двора (6%) и современных детских площадок (4%). Для 35% интервьюируемых стали весомыми все параметры детской инфраструктуры.
Примечательно, что свыше половины опрошенных россиян полностью довольны своим жилым комплексом в плане удобства для детей и родителей. Однако 14% отметили, что их двор небезопасен, 12% упомянули, что детские площадки нуждаются в замене, 11% — что школа и детский сад расположены далеко от дома. Десятая часть участников опроса грустит из-за отсутствия парка или леса поблизости.
Решающим фактором при выборе новостройки для 48% респондентов стало оптимальное соотношение цены и качества. Высокий уровень инфраструктуры и благоустройства оказался на втором месте. Его выбрали в качестве определяющего фактора 34% потенциальных покупателей.
Надежность застройщика тоже оказалась важна. Это условие указали 10% респондентов. А вот отзывы друзей и знакомых о жилом комплексе и срок сдачи объекта, как ни странно, стали аутсайдерами. Они значимы лишь для 5% и 3% опрошенных соответственно.
Большинство россиян (60%) в ближайшее время не планируют менять место жительства. Можно предположить, что они либо полностью довольны своим домом, либо ждут более выгодных ставок по ипотеке. 28% хотят переехать в жилой комплекс с более удачным благоустройством и развитой инфраструктурой. Факторы детской безопасности и близости к природе не стали определяющими для переезда — их выбрали по 6% опрошенных.