«Девальвации мы не ожидаем» — премьер Казахстана о курсе тенге

А курс доллара формируется на основе рыночных факторов, напомнил глава Кабмина.
Какого-либо вмешательства со стороны Национального банка не осуществляется. На сегодняшний день по нашим оценкам и по оценкам большинства серьезных экспертов, предпосылок для резкого ослабления курса тенге нет.
Ну, а что касается заложенного курса национальной валюты в республиканский бюджет, то правительство исходит из базового сценария. Это 540 тенге за доллар при цене 60 долларов за баррель нефти.
Есть пессимистичный сценарий. Если вдруг цена нефти снизится до 50 долларов за баррель, то вступают в силу другие механизмы. Но, мы считаем, что базовый сценарий наиболее реалистичный на сегодняшний день.
Девальвации мы не ожидаем, заявил премьер.
Сегодня глава Нацбанка Сулейменов сообщил, что с начала года курс тенге укрепился на 1%. Со второй половины июня на валютном рынке наблюдаются сезонные колебания обменного курса тенге на фоне увеличения спроса на иностранную валюту.
Основные причины — период отпусков и рост спроса на доллар со стороны юридических лиц, связанный с активной фазой реализации бюджетных программ и государственных закупок.