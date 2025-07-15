На пустыре под Омском запланировали библиотеку и детский сад

Проект предполагает строительство детского сада на 50 мест, что выглядит актуальным — сейчас ближайшее к микрорайону дошкольное учреждение расположено примерно в четырёх километрах. Кроме того, на территории должны появиться тренажёрная площадка (14 тренажёров) и библиотека. Все они появятся на территории, на которой сейчас ничего нет. Интересно, что библиотека при этом будет расположена через забор от находящейся здесь же колонии-поселения.