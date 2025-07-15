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На пустыре под Омском запланировали библиотеку и детский сад

Сейчас проект проходит стадию общественных обсуждений.

Источник: Om1 Омск

Мэрия выставила на общественное обсуждение проект планировки территории микрорайона Осташково. Он, как стало известно порталу Om1 Омск, не предполагает радикальных изменений: существующие постройки и улицы останутся на своих местах. К ним, однако, добавится несколько новых объектов.

Проект предполагает строительство детского сада на 50 мест, что выглядит актуальным — сейчас ближайшее к микрорайону дошкольное учреждение расположено примерно в четырёх километрах. Кроме того, на территории должны появиться тренажёрная площадка (14 тренажёров) и библиотека. Все они появятся на территории, на которой сейчас ничего нет. Интересно, что библиотека при этом будет расположена через забор от находящейся здесь же колонии-поселения.

Отметим, что проект планировки является основой для дальнейшей разработки градостроительной документации, а не конкретным планом. Поэтому говорить о конкретных сроках строительства пока рано.