На пустыре под Омском запланировали библиотеку и детский сад

Мэрия выставила на общественное обсуждение проект планировки территории микрорайона Осташково. Он, как стало известно порталу Om1 Омск, не предполагает радикальных изменений: существующие постройки и улицы останутся на своих местах. К ним, однако, добавится несколько новых объектов.
Проект предполагает строительство детского сада на 50 мест, что выглядит актуальным — сейчас ближайшее к микрорайону дошкольное учреждение расположено примерно в четырёх километрах. Кроме того, на территории должны появиться тренажёрная площадка (14 тренажёров) и библиотека. Все они появятся на территории, на которой сейчас ничего нет. Интересно, что библиотека при этом будет расположена через забор от находящейся здесь же колонии-поселения.
Отметим, что проект планировки является основой для дальнейшей разработки градостроительной документации, а не конкретным планом. Поэтому говорить о конкретных сроках строительства пока рано.