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Что будет с ценами на жилье в Казахстане

Премьер-министр Олжас Бектенов на брифинге в правительстве 15 июля 2025 года заявил, что серьезных проблем на рынке жилья не ожидается. Он также заверил, что правительство не допустит спекулятивного роста цен и сговоров на рынке, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Журналисты обратили внимание на напряженную ситуацию на рынке жилья: отменяются налоговые льготы, повышается НДС, а также планируются изменения в правилах ипотечного кредитования. В связи с этим представители СМИ уточнили, есть ли прогнозы, как все это повлияет на цены на жилье в следующем году.

Никаких серьезных проблем на рынке жилья я не ожидаю. Это же рынок, вопрос спроса и предложения. Если бы не было предложений по жилью, если бы мы не строили жилье, конечно, цены шли бы вверх. Но мы строим.

ответил Бектенов

Он отметил, что в этом году будет сдано более 19 млн квадратных метров жилья, и, по его мнению, это достаточно серьезные темпы.

Те изменения, которые касаются налогообложения в строительной сфере, во-первых, имеют ряд оговорок, смягчающих их действие. Во-вторых, все это делается на основе анализа. Мы видели, что ценообразование со стороны застройщиков ведется без учета того, что они освобождались и пользовались льготами по НДС, то есть получали сверхприбыли. Поэтому мы считаем, что резкого всплеска цен на жилье в связи с введением норм Налогового кодекса в следующем году не будет. Спекулятивных взлетов цен или сговоров на рынке мы не допустим. У нас есть все законные основания применять в этом случае меры и вмешиваться в ситуацию.

сказал премьер-министр