Что будет с ценами на жилье в Казахстане

Те изменения, которые касаются налогообложения в строительной сфере, во-первых, имеют ряд оговорок, смягчающих их действие. Во-вторых, все это делается на основе анализа. Мы видели, что ценообразование со стороны застройщиков ведется без учета того, что они освобождались и пользовались льготами по НДС, то есть получали сверхприбыли. Поэтому мы считаем, что резкого всплеска цен на жилье в связи с введением норм Налогового кодекса в следующем году не будет. Спекулятивных взлетов цен или сговоров на рынке мы не допустим. У нас есть все законные основания применять в этом случае меры и вмешиваться в ситуацию.