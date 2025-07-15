Три новых ФАПа построят в Хабаровском крае до осени

Напомним, что в 2025 году в Хабаровском крае уже было построено 12 фельдшерско-акушерских пунктов. Темпы возведения медучреждений по сравнению с прошлым годом выросли почти в два раза. ФАПы уже готовы в посёлках Лесной, Сидима, Среднехорский, Сукпай, а также в сёлах Могилёвка, Тулучи, Датта, Аланап, Синда, Гатка и Пуир. В июле и августе 2025 года они получат лицензии и начнут работу.