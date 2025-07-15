Три новых ФАПа построят в Хабаровском крае до осени

Уже в августе текущего года в сёлах Лидога и Найхин в Нанайском районе, а также Уська-Орочская в Ванинском, построят новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», возводятся они благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», инициированному президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.
По информации пресс-службы регионального министерства строительства, ФАПы проектируются согласно медико-техническому заданию Минздрава с соблюдением всех санитарных норм. От закупки материалов, до сборки модульной конструкции на месте возведения предусмотрено три месяца. При этом, несмотря на столь сжатые сроки, качество не страдает и здание остаётся долговечным.
— Данные конструкции возводятся на долгое время, их срок эксплуатации более пятидесяти лет. Все зависит от качества сборки, в данном случае подрядная организация отвечает за процесс и гарантирует, что данные конструкции простоят много лет. А мы, в свою очередь, обеспечиваем контроль по их возведению, — рассказал руководитель проектов краевой службы заказчика Михаил Терещенко.
В будущих ФАПах предусмотрены процедурные кабинеты, приёмная, зона ожидания для пациентов и пандусы для маломобильных граждан. Благодаря новым учреждениям жителям сёл станут доступнее первичная медицинская помощь и профилактическое наблюдение.
— Эти объекты очень ждут жители отдаленных населенных пунктов. Для обеспечения их скорейшего ввода мы сформировали детальные графики и ежесуточно контролируем подрядную организацию и ход выполнения работ, — отметил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства края по вопросам строительства Алексей Колеватых.
Напомним, что в 2025 году в Хабаровском крае уже было построено 12 фельдшерско-акушерских пунктов. Темпы возведения медучреждений по сравнению с прошлым годом выросли почти в два раза. ФАПы уже готовы в посёлках Лесной, Сидима, Среднехорский, Сукпай, а также в сёлах Могилёвка, Тулучи, Датта, Аланап, Синда, Гатка и Пуир. В июле и августе 2025 года они получат лицензии и начнут работу.