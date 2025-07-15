МВД: в РФ растет число погибших в ДТП, совершенных по вине водителей-мигрантов

Если мигрант ездит на автомобиле с российскими номерами, с ним дело обстоит примерно так, как с российским гражданином, но и наши граждане не являются эталоном безопасности, добавил он. В нынешней ситуации контролировать машины с зарубежными номерами неосуществимо, потому что власти иностранных государств не передают России данные о регистрации машин, и ввести их в правовое поле в РФ невозможно, констатировал Шапарин.