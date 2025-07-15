Виталий Хоценко сообщил о завершении ремонта трассы «Омск — Русская Поляна»

Министерство транспорта Омской области сообщило о ходе ремонта трассы «Омск — Русская Поляна». На текущий момент работы находятся на завершающем этапе. Уже выполнены фрезерование старого покрытия и ресайклирование дорожного основания, а также уложено два слоя нового асфальтобетона.
Сейчас готовность объекта составляет 87%. Оставшиеся работы включают укрепление обочин, нанесение разметки и установку дорожных знаков. В Министерстве транспорта подчеркнули, что губернатор Омской области Виталий Хоценко лично следит за ходом реализации дорожных проектов.