Виталий Хоценко сообщил о завершении ремонта трассы «Омск — Русская Поляна»

Министерство транспорта Омской области сообщило о ходе ремонта трассы «Омск — Русская Поляна». На текущий момент работы находятся на завершающем этапе. Уже выполнены фрезерование старого покрытия и ресайклирование дорожного основания, а также уложено два слоя нового асфальтобетона.