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Виталий Хоценко сообщил о завершении ремонта трассы «Омск — Русская Поляна»

Оставшиеся работы включают укрепление обочин, нанесение разметки и установку дорожных знаков.

Источник: пресс-служба правительства Омской области

Министерство транспорта Омской области сообщило о ходе ремонта трассы «Омск — Русская Поляна». На текущий момент работы находятся на завершающем этапе. Уже выполнены фрезерование старого покрытия и ресайклирование дорожного основания, а также уложено два слоя нового асфальтобетона.

Сейчас готовность объекта составляет 87%. Оставшиеся работы включают укрепление обочин, нанесение разметки и установку дорожных знаков. В Министерстве транспорта подчеркнули, что губернатор Омской области Виталий Хоценко лично следит за ходом реализации дорожных проектов.