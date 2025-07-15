Больше 2000 литров алкоголя без лицензии конфисковали в Самаре

В Самаре к приставам Советского района поступили 35 исполнительных производств на предпринимателей и компании, которые продавали алкоголь без соответствующих документов. За это нарушение владельцев торговых точек привлекли к административной ответственности.
— Реализуемую нарушителями алкогольную продукцию суд постановил конфисковать, — прокомментировала пресс-служба ФССП Самарской области.
Приставы выехали в магазины и составили акты об изъятии алкоголя без документов. Затем его передали в Росалкогольрегулирование, чтобы впоследствии уничтожить.