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Больше 2000 литров алкоголя без лицензии конфисковали в Самаре

В Самаре завели 35 производств за продажу алкоголя без документов.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре к приставам Советского района поступили 35 исполнительных производств на предпринимателей и компании, которые продавали алкоголь без соответствующих документов. За это нарушение владельцев торговых точек привлекли к административной ответственности.

— Реализуемую нарушителями алкогольную продукцию суд постановил конфисковать, — прокомментировала пресс-служба ФССП Самарской области.

Приставы выехали в магазины и составили акты об изъятии алкоголя без документов. Затем его передали в Росалкогольрегулирование, чтобы впоследствии уничтожить.