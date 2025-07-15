В Красноярском крае продавали опасное мясо и молоко

Об этом рассказали в региональном Управлении Россельхознадзора.
В июле специалисты обнаружили несанкционированные торговые точки в городе Заозерный возле ТЦ «Империал» на улице 40 лет Октября, 48 стр. 1 и в Красноярске в районе домов № 2 на улице 9 Мая и № 26 на улице 3 Августа.
В результате четыре человека получили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
Россельхознадзор напоминает: покупая продукты животного происхождения на улице, вы рискуете своим здоровьем. На вид мясо и молоко могут казаться свежими, но без документов невозможно узнать, безопасны ли они на самом деле.