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В Красноярском крае продавали опасное мясо и молоко

В Красноярском крае продавцы торговали мясом и молоком без ветеринарных документов.

Об этом рассказали в региональном Управлении Россельхознадзора.

В июле специалисты обнаружили несанкционированные торговые точки в городе Заозерный возле ТЦ «Империал» на улице 40 лет Октября, 48 стр. 1 и в Красноярске в районе домов № 2 на улице 9 Мая и № 26 на улице 3 Августа.

В результате четыре человека получили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Россельхознадзор напоминает: покупая продукты животного происхождения на улице, вы рискуете своим здоровьем. На вид мясо и молоко могут казаться свежими, но без документов невозможно узнать, безопасны ли они на самом деле.