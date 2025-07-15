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Зарплаты в Новосибирской области увеличились на 13%

В Новосибирской области средние зарплатные предложения за последний год возросли на 13%, достигнув отметки в 72 тысячи рублей.

Наиболее высокие доходы наблюдаются в нескольких ключевых секторах экономики.

Согласно данным портала hh.ru, наиболее заметный рост зарплат зафиксирован в сельском хозяйстве, где медианная зарплата составляет 155 тысяч рублей. Также значительные заработки у топ-менеджеров и специалистов в добывающей отрасли — их доходы превышают 140 тысяч рублей.

Тем не менее, не все профессии демонстрируют такой же уровень доходов. Работники образования и науки получают в среднем около 55 тысяч рублей, что близко к предложениям в гостиничном и ресторанном бизнесе. Эти цифры значительно ниже общего уровня по региону, как сообщает nsk.rbc.ru.

Эксперты прогнозируют, что рост зарплат продолжится: с начала года они уже увеличились на 2%. Наилучшие условия труда сейчас предлагаются в сферах строительства, логистики и автомобильного бизнеса, где медианная зарплата превышает 100 тысяч рублей. Это может стать отличной возможностью для тех, кто рассматривает смену работы или профессии.