Зарплаты в Новосибирской области увеличились на 13%

Тем не менее, не все профессии демонстрируют такой же уровень доходов. Работники образования и науки получают в среднем около 55 тысяч рублей, что близко к предложениям в гостиничном и ресторанном бизнесе. Эти цифры значительно ниже общего уровня по региону, как сообщает nsk.rbc.ru.