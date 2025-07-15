Зарплаты в Новосибирской области увеличились на 13%

Наиболее высокие доходы наблюдаются в нескольких ключевых секторах экономики.
Согласно данным портала hh.ru, наиболее заметный рост зарплат зафиксирован в сельском хозяйстве, где медианная зарплата составляет 155 тысяч рублей. Также значительные заработки у топ-менеджеров и специалистов в добывающей отрасли — их доходы превышают 140 тысяч рублей.
Тем не менее, не все профессии демонстрируют такой же уровень доходов. Работники образования и науки получают в среднем около 55 тысяч рублей, что близко к предложениям в гостиничном и ресторанном бизнесе. Эти цифры значительно ниже общего уровня по региону, как сообщает nsk.rbc.ru.
Эксперты прогнозируют, что рост зарплат продолжится: с начала года они уже увеличились на 2%. Наилучшие условия труда сейчас предлагаются в сферах строительства, логистики и автомобильного бизнеса, где медианная зарплата превышает 100 тысяч рублей. Это может стать отличной возможностью для тех, кто рассматривает смену работы или профессии.